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Баду, Ларссон и Мельгарехо тренировались по индивидуальной программе

21 января 2020, 21:00
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«Спартак» сегодня провел две тренировки на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, информирует пресс-служба клуба. Утром команду ждали беговые нагрузки, а вечером упор был сделан на отработку действий при стандартных положениях.

По индивидуальной программе занимались Малколм Баду, Джордан Ларссон и Лоренсо Мельгарехо. Немецкий защитник почувствовал дискомфорт после силовых нагрузок, шведский форвард восстанавливается от травмы, полученной в матче за сборную, а парагвайский хавбек работал с физиотерапевтом из-за спазма спины.

Завтра спартаковцев ждут теоретическое занятие и еще две тренировки под руководством Доменико Тедеско. Первый сбор красно-белых продлится до 24 января.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2020-01-21-utrenniy_beg_i_vecherniye_standarty/

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