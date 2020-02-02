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Бабурин избежал серьезной травмы в матче со «Спартаком»

2 февраля 2020, 15:41
Егор Бабурин. Фото ФК «Ростов».
Егор Бабурин. Фото ФК «Ростов».
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Голкипер «Ростова» Егор Бабурин вскоре вернется в общую группу после травмы в матче со «Спартаком» (1:2) на Кубок Париматч-Премьер. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что Бабурину удалось избежать серьезной травмы. У голкипера было выявлено повреждение, однако уже в ближайшее время он сможет вернуться в общую группу.

26-летний вратарь в текущем сезоне провел 12 матчей за «Ростов», пропустил 18 мячей и трижды отыграл «на ноль».

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