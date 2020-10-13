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Азмун входит в пятерку самых дорогих игроков Азии

13 октября 2020, 03:23
Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Портал Transfermarkt составил десятку самых дорогих игроков Азиатской конфедерации футбола (AFC). Возглавляет список нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин, трансферная стоимость которого 64 миллиона евро. Второе место занимате Такэфуса Кубо из «Вильярреала» — 30 миллионов евро, а замыкает тройку Канг-Ин Ли из «Валенсии» — 20 миллионов евро.

Также в топ-10 вошел один игрок из чемпионата России — нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун. Его трансферная стоимость — 18 миллионов евро (5 место).

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