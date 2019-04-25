Нападающий "Зенита" Сердар Азмун забил в ворота "Динамо" десятый гол в текущем чемпионате России и установил новый личный рекорд результативности в премьер-лиге. Девять голов иранец записал на свой счет в сезоне-2015/16, когда его "Ростов"​ выиграл серебро чемпионата. Всего за шесть лет в России 24-летний форвард провел 137 матчей, в которых отличился 39 раз. (Кирилл Бурдаков)

Матчи и голы Сердара Азмуна в чемпионате России