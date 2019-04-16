18:49 16 апреля | Футбол — РПЛ

Азмун рассказал, что вдохновляет его на голы

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Нападающий "Зенита" Сердар Азмун заявил, что его основной мотивацией является совершенствование с каждой игрой. 

- Что меня вдохновляет на голы? С каждой игрой быть сильнее, лучше – это дает сил, - сказал иранский форвард в интервью пресс-службе РПЛ. - Для меня это мотивация.

24-летний Азмун перешел в "Зенит" 1 февраля, подписав контракт, рассчитанный на 3,5 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков после 23 туров. В следующем матче сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Краснодаром".

Краснодар - Зенит

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