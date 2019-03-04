Азмун продемонстрировал знания русского языка. Видео

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун продемонстрировал свои познания в русском языке. Форвард сборной Ирана перешел в петербуржский клуб в начале этого года. До этого он шесть лет играл в "Рубине" и "Ростове".
"Я чуть-чуть понимаю. Чуть-чуть говорю. Просто... давай, "Зенит"!" - сказал Азмун в интервью клубной пресс-службе.
Полная версия интервью с нападающим "Зенита" и сборной Ирана – в свежем выпуске шоу "Раздевалка" в среду на "Зенит-ТВ"! pic.twitter.com/d0ip1JQHMh– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 4 марта 2019 г.
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