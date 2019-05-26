Азмун поздравил Чалова с победой в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун после победы над "Енисеем" в матче 30-го тура премьер-лиги (4:1) поздравил форварда ЦСКА Федора Чалова с победой в гонке бомбардиров. Он также добавил, что его команда заслужила чемпионство.

- Все прошло очень здорово, мы добились заслуженного чемпионства. Хочу поздравить болельщиков, своих партнеров. Мы сделали все для того, чтобы стать чемпионами, - приводит слова Азмуна официальный сайт "Зенита". - Хотел бы поздравить Федора, он — хороший футболист. Но для меня чемпионство команды важнее, нежели личные заслуги. Поэтому я с самого начала не думал о том, чтобы стать лучшим бомбардиром. Для меня был важен наш общий титул.

Напомним, 21-летний Чалов забил 15 голов в сезоне-2018/19, а 24-летний Азмун - 13.

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