17:38 26 мая | Футбол — РПЛ

Азмун поздравил Чалова с победой в гонке бомбардиров РПЛ

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Нападающий "Зенита" Сердар Азмун после победы над "Енисеем" в матче 30-го тура премьер-лиги (4:1) поздравил форварда ЦСКА Федора Чалова с победой в гонке бомбардиров. Он также добавил, что его команда заслужила чемпионство.

Все прошло очень здорово, мы добились заслуженного чемпионства. Хочу поздравить болельщиков, своих партнеров. Мы сделали все для того, чтобы стать чемпионами, - приводит слова Азмуна официальный сайт "Зенита". - Хотел бы поздравить Федора, он — хороший футболист. Но для меня чемпионство команды важнее, нежели личные заслуги. Поэтому я с самого начала не думал о том, чтобы стать лучшим бомбардиром. Для меня был важен наш общий титул.

Напомним, 21-летний Чалов забил 15 голов в сезоне-2018/19, а 24-летний Азмун - 13.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-05-26-serdar-azmun-nadeyus-prodolzhu-radovat-bolelshchikov-v-sleduyushchem-sezone.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
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