Азмун повторил личный рекорд

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун, открыв счет в матче РПЛ с "Анжи" (5:0), забил девятый гол в текущем чемпионате и повторил личный рекорд результативности в премьер-лиге. Те же девять мячей иранец записал на свой счет в сезоне-2015/16, когда его "Ростов" выиграл серебро чемпионата. Всего за шесть лет в России 24-летний форвард провел 135 матчей, в которых отличился 38 раз. (Кирилл Бурдаков)
Матчи и голы Сердара Азмуна в чемпионате России
|
Сезон
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
2013/14
|
Рубин
|
14
|
4
|
2014/15
|
Рубин, Ростов
|
24
|
4
|
2015/16
|
Ростов
|
24
|
9
|
2016/17
|
Ростов
|
27
|
7
|
2017/18
|
Рубин
|
26
|
5
|
2018/19
|
Рубин, Зенит
|
20
|
9
|
Итого
|
|
135
|
38
Результаты опроса
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