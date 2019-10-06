Азмун не забивал в чемпионате России более 700 минут

Отличившись на 63-й минуте в матче 12-го тура против «Урала», нападающий «Зенита» Сердар Азмун прервал свою сухую серию в чемпионате России на отметке в 702 минуты.

Последний раз 24-летний иранец отличался игре третьего тура против «Оренбурга» (2:0), поразив ворота «газовиков» на первой минуте встречи. (Денис Аль-Юсифи).

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