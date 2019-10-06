РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Азмун не забивал в чемпионате России более 700 минут

6 октября 2019, 13:04
Теги:

Отличившись на 63-й минуте в матче 12-го тура против «Урала», нападающий «Зенита» Сердар Азмун прервал свою сухую серию в чемпионате России на отметке в 702 минуты.

Последний раз 24-летний иранец отличался игре третьего тура против «Оренбурга» (2:0), поразив ворота «газовиков» на первой минуте встречи. (Денис Аль-Юсифи).

Урал — Зенит

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 23709
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир