Первый гол Сердара Азмуна в ворота «Оренбурга» в матче 29-го тура (4:1) стал для него седьмым победным в чемпионате России-2019/20. Иранец вышел в лидеры премьер-лиги по этому показателю, обогнав партнера по команде Артема Дзюбу и Евгения Луценко из «Арсенала». Помимо них догнать форварда может армеец Федор Чалов, если забьет решающие мячи в играх с «Локомотивом» и «Тамбовом». (Кирилл Бурдаков)

Победные голы в чемпионате-2019/20: