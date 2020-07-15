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Азмун — лидер чемпионата по победным голам

15 июля 2020, 22:44

Первый гол Сердара Азмуна в ворота «Оренбурга» в матче 29-го тура (4:1) стал для него седьмым победным в чемпионате России-2019/20. Иранец вышел в лидеры премьер-лиги по этому показателю, обогнав партнера по команде Артема Дзюбу и Евгения Луценко из «Арсенала». Помимо них догнать форварда может армеец Федор Чалов, если забьет решающие мячи в играх с «Локомотивом» и «Тамбовом». (Кирилл Бурдаков)

Победные голы в чемпионате-2019/20:

Игрок

Клуб

Матчи

Голы

Победные

Сердар Азмун

Зенит

27

16

7

Артем Дзюба

Зенит

27

17

6

Евгений Луценко

Арсенал

27

15

6

Федор Чалов

ЦСКА

28

7

5

Максимилиан Филипп

Динамо

19

8

4

Гжегож Крыховяк

Локомотив

25

9

4

Александр Соболев

Спартак/Кр.Советов

28

12

4
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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