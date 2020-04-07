Азмун, Халк и Жулиано вошли в список самых результативных легионеров «Зенита»
7 апреля 2020, 12:58
«Зенит» в Twitter опубликовал сборную из самых результативных легионеров из дальнего зарубежья.
В нее вошли Бранислав Иванович (11 голов), Николас Ломбертс (11), Доменико Кришито (20), Аксель Витсель (22), Жулиано (17), Данни (68), Халк (77), Азмун (26), Рондон (28), Текке (29).
Друзья, представляем сборную «Зенита», составленную из самых результативных легионеров из дальнего зарубежья.— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 7, 2020
Как вам? pic.twitter.com/9mACBs9Z40