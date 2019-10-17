Полузащитник «Алании» Азамат Засеев, ранее выступавший за «Уфу», назвал сильные стороны главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и наставника «Зенита» Сергея Семака.

— Гончаренко — чертовски справедливый тренер, — цитирует Засеева официальный сайт «Алании». У него не было на тренировке человека, который не выкладывался. Это было его главное требование. Если человек не выкладывается, Виктор Михайлович его либо выгоняет с тренировки, либо тот не играет больше в основном составе. Во время игры у тебя может что-то не получаться, но если ты не выкладываешься, ты сильно рискуешь потерять свое место. Гончаренко — настоящий мужик. У него в команде нет безразличных. И те, кто играл, и кто не играл, все жили одной целью. Он создал бешеный коллектив, бешеную здоровую конкуренцию. В этом плане, конечно, он очень сильный.

— Семак же более интеллигентный?

— Именно! Но, конечно, поражает его человечность и непререкаемый авторитет. Когда он пришел и поставил нам игру, мы поднялись на рекордное шестое место и вышли в Лигу Европы. Это тоже о многом говорит.

Все понимали, что Семак в «Уфе» временно, потому что видели его способности и понимали, что рано или поздно он команду покинет и перейдет в клуб рангом выше. Никакой обиды на это не было. Только огромная благодарность за то, что он нам дал и чему научил. Так же, как и к Гончаренко.

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