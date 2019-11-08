Айртон: «Тедеско сказал мне, что пора уже забивать»
Защитник «Спартака» Айртон выразил надежду, что ему удастся забить первый мяч за команду в нынешнем сезоне.
— В последних матчах вы имели несколько явных голевых моментов, но в официальных играх за «Спартак» все еще не отличались. Не напрягает такая «засуха»?
— Даже тренер надо мной подшучивал: то я в перекладину попал, то во вратаря. Сказал, что пора уже забивать. После промахов из выгодных позиций я каждый раз подолгу прокручиваю эти эпизоды в голове. Буду ждать следующих моментов, чтобы исправиться, — сказал бразилец в интервью официальному сайту «Спартака».
22-летний футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за «Спартак» и сделал одну голевую передачу.
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https://spartak.com/news/2019-11-08-ayrton_ya_obyazan_stat_effektivneye/