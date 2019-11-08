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Айртон: «Тедеско сказал мне, что пора уже забивать»

8 ноября 2019, 11:12
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Защитник «Спартака» Айртон выразил надежду, что ему удастся забить первый мяч за команду в нынешнем сезоне.

— В последних матчах вы имели несколько явных голевых моментов, но в официальных играх за «Спартак» все еще не отличались. Не напрягает такая «засуха»?

— Даже тренер надо мной подшучивал: то я в перекладину попал, то во вратаря. Сказал, что пора уже забивать. После промахов из выгодных позиций я каждый раз подолгу прокручиваю эти эпизоды в голове. Буду ждать следующих моментов, чтобы исправиться, — сказал бразилец в интервью официальному сайту «Спартака».

22-летний футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за «Спартак» и сделал одну голевую передачу.

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-11-08-ayrton_ya_obyazan_stat_effektivneye/

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