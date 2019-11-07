РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Айртон: «Спартак» должен быть как минимум в пятерке лучших!»

7 ноября 2019, 22:12
Теги:

Защитник «Спартака» Айртон рассчитывает на победу в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игра состоится 9 ноября в Москве и начнется в 19:00 (мск).

— В предстоящем матче хотим набрать три очка. «Спартак» должен быть как минимум в пятерке лучших! — приводятся слова бразильца в Twitter москвичей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир