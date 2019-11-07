Айртон: «Спартак» должен быть как минимум в пятерке лучших!»

Защитник «Спартака» Айртон рассчитывает на победу в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игра состоится 9 ноября в Москве и начнется в 19:00 (мск).

— В предстоящем матче хотим набрать три очка. «Спартак» должен быть как минимум в пятерке лучших! — приводятся слова бразильца в Twitter москвичей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр