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Айртон: «С приходом Тедеско «Спартак» на верном пути»

8 ноября 2019, 10:35
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Защитник «Спартака» Айртон считает, что команда на верном пути после того, ее возглавил Доменико Тедеско. Немецкий специалист сменил на посту главного тренера Олега Кононова.

— Год получился непростым, — цитирует бразильца официальный сайт «Спартака». — Тяжело менять команду, особенно когда уезжаешь на другой континент. Хочу поблагодарить «Спартак» за доверие: у меня есть постоянная практика, я провел на поле почти все игры. Это очень важно. Начало нынешнего сезона нам явно не удалось. Но с приходом нового главного тренера мы на верном пути. Даже несмотря на поражение от «Арсенала» в последнем матче. До этого мы сыграли вничью, а потом одержали две победы, пропустив в трех матчах только один мяч. Это уже хороший показатель!

22-летний футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за «Спартак» и сделал один результативный пас.

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-11-08-ayrton_ya_obyazan_stat_effektivneye/

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