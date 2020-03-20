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Айртон поддержал челлендж с туалетной бумагой. Бразилец чуть не разбил камеру

20 марта 2020, 11:13
Айртон поддержал челлендж «Оставайся дома». Фото Instagram. Айртон поддержал челлендж «Оставайся дома». Фото Instagram.
Айртон поддержал челлендж «Оставайся дома». Фото Instagram.
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Защитник «Спартака» Айртон поддержал челлендж «Оставайся дома». Он призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.

Бразилец чеканил рулоном туалетной бумаги, после нанес точной удар в объектив камеры.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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