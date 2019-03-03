17:49 3 марта | Футбол — РПЛ

Айртон и Гулиев - в старте "Спартака" на матч с "Краснодаром", Глушаков - в запасе

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"Спартак" объявил состав на матч 18-го тура премьер-лиги против "Краснодара". С первых минут встречу начнут защитник Айртон и хавбек Аяз Гулиев.

Состав "Спартака": Селихов - Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов - Гулиев, Ломовицкий, Зобнин, Ханни - Зе Луиш, Адриану.

Запасные: Максименко, Шитов, Комбаров, Маслов, Гапонов, Глушаков, Глушенков, Мельгарехо, Умяров, Ташаев, Мелкадзе, Роша. 

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 17 туров. "Краснодар" с 33 баллами располагается на 2-й строчке.

Спартак - Краснодар

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Как закончится матч 18-го тура РПЛ "Спартак" - "Краснодар"?
5.2%
Крупной победой "Спартака"
31.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
21.1%
Результативной ничьей
4.7%
Нулевой ничьей
30.5%
Победой "Краснодара" с разностью в один-два мяча
6.6%
Крупной победой "Краснодара"
12
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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур. "Спартак" - "Краснодар" и другие матчи
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