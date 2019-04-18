Аяз Гулиев: "Мне очень стыдно. Этот поступок будет мне уроком"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев в интервью клубному телевидению рассказал о дорожном инциденте, когда 22-летний хавбек нанес травмы гражданину США Майклу Коулу. Футболист принес извинения родным и близким пострадавшего.

– Да, точку поставили в этой ситуации, – сказал Гулиев. - После того случая практически каждый день на связи с Майклом. Все подробности нет смысла рассказывать. Все обсудили с ним. Могу сказать, что мне очень стыдно перед всеми людьми. Перед ним я извинился много раз. Я не должен был так делать. Моя вспыльчивость подвела меня в быту. Сделал, а только потом подумал. Как можно было так сделать? До сих пор не могу этого понять. Еще раз говорю, что мне очень стыдно. Этот поступок будет мне уроком. Я знаю, что вспыльчивость и сдержанность – мои проблемы. Пытаюсь с этим бороться. Надеюсь, что такие ситуации не повторятся. Штраф? Средства пойдут на благотворительность. Так будет лучше. Лучше, чтобы деньги пошли на такие цели.

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Гулиев извинился. А вы его простили? //

Гулиева спрятали. Надолго?

Ранее сообщалось, что "Спартак" перевел Гулиева в дубль и оштрафовал на 5 миллионов рублей, но официального подтверждения она не получила. В среду появилась информация: хавбек вернулся в общую группу.

В текущем сезоне Гулиев, который зимой вернулся в Москву из "Ростова", провел 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 23 туров.

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