Авен сравнил "Спартак" с советской медициной

Известный бизнесмен и болельщик "Спартака" Петр Авен выразил мнение, что московская команда теряет деньги. Авен стал гостем передачи "Инсайдеры" журналиста Нобеля Арустамяна.

"Команда вообще теряет деньги. Вы вкладываете каждый год 100 миллионов долларов. Сколько она вообще должна стоить? Знаете, была раньше старая поговорка: "Советская медицина бесплатна, но большего она не стоит", – сказал Авен во время передачи "Инсайдеры".

Ранее стало известно, что форвард Луиз Адриану и хавбек Фернанду покинули "Спартак".

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