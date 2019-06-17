Аудиторы нашли признаки коррупции в аренде земли "Стадионом "Спартак"

Счетная палата усмотрела признаки коррупции и причинения ущерба России в договорах ООО "Стадион "Спартак" по аренде бывшего Тушинского аэродрома. ​

ООО "Стадион "Спартак" совместно с ООО "Ви Холдинг Девелопмент" арендовали земельные участки общей площадью 224 гектаров на северо-западе Москвы, где возводят два комплекса жилой и коммерческой недвижимости – "Город на реке "Тушино-2018" и "Тушино", сообщает РБК.

По данным Счетной палаты, по условиям договоров, заключенных в 2017–2018 годах, арендная плата составляет 0,15–0,42 процента от кадастровой стоимости земельных участков, а по установленным правилам должна применяться ставка в размере 2 процентов.

Потери бюджета потенциально оцениваются примерно в 294 миллионов рублей в год. Госаудитор по итогам проверки выступил с предложением направить представления в Росимущество и его территориальное управление по Москве, а также обращение в Генпрокуратуру.

Генеральным директором "Стадион "Спартак" является брат Леонида Федуна Андрей Федун​. На балансе ООО находится стадион "Открытие Арена" футбольного клуба "Спартак".