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Атанасиадис прибыл на просмотр в «Крылья Советов»

20 января 2020, 21:38
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Грек Стефанос Атанасиадис прибыл на просмотр в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба клуба. 31-летний форвард присоединился к команде на сборе в Турции.

Атанасиадис — воспитанник ПАОК. Последней командой форварда ПАС.

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