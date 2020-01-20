Атанасиадис прибыл на просмотр в «Крылья Советов»
20 января 2020, 21:38
Грек Стефанос Атанасиадис прибыл на просмотр в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба клуба. 31-летний форвард присоединился к команде на сборе в Турции.
Атанасиадис — воспитанник ПАОК. Последней командой форварда ПАС.
В расположение нашей команды прибыл греческий футболист Стефанос Атанасиадис (Клаус). Нападающему 31 год, принадлежит футбольному клубу ПАС из Греции. pic.twitter.com/haSghR0rBB— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) January 20, 2020
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