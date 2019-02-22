Артур Григорьянц: "Спартак" не обжаловал решение!"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц поставил точку в вопросе закрытая трибуны на матч 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет 3 марта.

Напомним, что решением КДК РФС "Спартак" был наказан закрытием фанатской трибуны B на ближайшую домашюю игру (с "Краснодаром") и оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1) за кричалки расистского характера.

– Решение принято на основании рапорта делегата, письма от офицера по борьбе с дискриманицией, видеоматериалов и материалов СМИ! И "Спартак" не обжаловал решение! – сказал Григорьянц.

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