Артур Григорьянц: "Мы можем рассмотреть удаление Денисова. Но судья дал карточку именно тому, кому хотел"

Глава КДК Артур Григорьянц прокомментировал "СЭ" ситуацию с удалением хавбека "Локо" Игоря Денисова за второе предупреждение в субботнем матче 18-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (2:2).

- КДК может отменить решение арбитра дать вторую желтую карточку Денисова? - вопрос Григорьянцу.

- Нет. Желтые карточки в данном случае не входят в юрисдикцию КДК.

- Но в регламенте есть статья 52: "Особая юрисдикция Контрольно-дисциплинарного комитета РФС", в которой написано: "КДК РФС исправляет ошибочное применение предупреждения или удаления игроку вместо другого игрока".

- Совершенно верно. А в данном случае, судья удалил того игрока, которого посчитал нужным. То есть он определил, что фол совершил Денисов и судья дал желтую карточку именно ему, а в дальнейшем последовало удаление.

- В каком случае можно было бы оспорить предупреждение?

- У нас уже бывало, что нарушение совершил один игрок, а удален другой. Помните несколько лет назад в матче "Зенита" - когда совершил нарушение Роман Широков, а получил желтую карточку Халк? В данной ситуации, если "Локомотив" направит в КДК письмо по данному вопросу с обоснованием того, что фол совершил не тот футболист, которому была показана желтая карточка, то мы можем рассмотреть данный эпизод. Здесь ставим точку. Основанием рассмотрения является письмо клуба.

- Есть вероятность, что получится отменить вторую желтую карточку Денисова?

- Минутку. Отменить, оставить в силе, это я не комментирую никаким образом. Речь идет только о процессуальных действиях. В случае если клуб обратится с этим вопросом в КДК, то мы можем рассмотреть вопрос. Никаких дальнейших "если". Только процессуально. Есть статья дисциплинарного регламента, у клуба есть право инициировать возбуждение дело в КДК. А далее уже за пределами комментариев. (Арман Мкртчян)