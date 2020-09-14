Артур Григорьянц: «КДК не будет рассматривать удаление Комличенко»

Председатель КДК Артур Григорьянц рассказал, будет ли рассмотрено удаление нападающего «Динамо» Николая Комличенко на ближайшем заседании.

— Мы этот эпизод изучать не будем, так как желтые карточки не рассматриваем. (Сергей Федоров)

Комличенко был удален в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина» (0:1). Форвард получил две желтые карточки в самом начале второго тайма: на 47-й и 52-й.

Второе предупреждение игрок получил за то, что он ударил локтем соперника в верховой борьбе.