Артем Ребров: "Верьте в наших вратарей и в "Спартак"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров поддержал 21-летнего вратаря Александра Максименко, который будет доигрывать оставшиеся матчи чемпионата России из-за травмы Александра Селихова. Об этом 35-летний футболист сообщил в своем Инстаграме.

Ребров восстанавливается от повреждения плеча.

– Доля вратаря она такая-ждать, терпеть, не сдаваться, работать. В моей карьере было много моментов, когда я долго не выходил на поле. Мне казалось, что на меня уже не рассчитывают. Но я работал, пахал и отдавал всего себя своему делу. Приходил час, и я всегда брал свой шанс. Наверное, поэтому я так долго играю в таком большом клубе. И пройдя через ошибки, травмы, победы, я продолжаю свой путь именно здесь! Я жду, верю, готовлю себя к будущим играм.

Но с возрастом и опытом появилось ещё одно важное дело, помогать молодым ребятам готовить себя к играм, передавать им свой опыт. Когда Максименко только начинал работать с нами, в 2015 году, я хорошо помню, как сказал ему: "Сейчас ты 3-ий вратарь, но в любой момент можешь стать первым. Работай и всегда будь готов ухватиться за свой шанс, он обязательно придет". И вот, через какое-то время Песьяков сломался, и мы с Максимом работали вдвоем.

Этот чемпионат макси начинал основным, и я всегда был рядом, так же, как и он со мной, когда уже я начал играть (Селя был в лазарете). И вот сейчас, когда уже мы с Селиховым попали в лазарет, скорее всего доигрывать чемпионат придется молодому парню. Это тот шанс, когда нужно брать свою птицу счастья в свои руки.

Лично я верю. Верю в то что я восстановлюсь и помогу команде, в каком бы качестве меня не видел тренерский штаб и клуб. Верю, что, Селя как можно скорей восстановится от травмы и станет ещё сильней. А еще верю в то, что наша вратарская команда очень сильная. Не хочу говорить самая сильная, чтобы не обижать ребят из других команд, они достойны уважения. Я хорошо помню, как когда-то многие говорили, что у нас слабые вратари. Это длилось 2-3 года. Но в нас верили тренера, команда, клуб. И мы стали чемпионами, а команда вратарей внесла большой вклад в общий успех. Я призываю и сейчас, верьте в наших вратарей, в Спартак, что бы не происходило. Человек на этой позиции должен знать и быть уверен, что в него верят. Всему свое время, результат будет. Промежуточные итоги важны, но главнее всего-общая, глобальная цель. Мы сосредоточены на ней и пашем ради ее исполнения, – написал Ребров.