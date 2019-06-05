16:10 5 июня | Футбол — РПЛ

Артем Лукоянов: "Бердыев дал старт моей футбольной карьере"

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Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов поблагодарил Курбана Бердыева за работу в "Рубине". Сегодня, 5 июня, специалист ушел в отставку с поста главного тренера казанского клуба. 

Скажем спасибо! Курбан Бекиевич сделал очень многое для казанского спорта и даже дал старт моей небольшой футбольной карьере! - приводятся слова Лукоянова в официальном Твиттере "Ак Барса".

Напомним, "Рубин" под руководством Бердыева дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок (дважды) страны.

Лукоянов - о тренировке в "Рубине": "Меня приняли очень хорошо. Спасибо Курбану Бекиевичу за то, что дал возможность потренироваться"

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