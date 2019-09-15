Артем Кулишев: «Чувствовал, что контакт был. Я и упал»
Полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев забил решающий пенальти в матче 9-го тура чемпионата России против «Рубина», который закончился победой команды из Оренбурга со счетом 2:1. Он сам и заработал на себе фол.
— Чувствовал, что контакт был. Я и упал. А так, может, дотянулся бы до мяча, — рассказал футболист в интервью официальному клубному сайту.
Я не герой. Герой — вся команда. Я просто сделал свое дело.
«Рубин» — неплохая команда, мне понравился их стиль игры. Играют в атакующий футбол, действуют в четыре защитника. Раз выиграли значит справедливый результат.
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https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/kommentarij-artyoma-kulisheva-posle-matcha.html