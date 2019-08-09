Артем Фидлер: "Запала хватит надолго. Другой вопрос – здоровье"

Капитан "Урала" Артем Фидлер заявил, что пока не собирается завершать карьеру. 36-летний футболист провел 300 матчей за клуб из Екатеринбурга, за который дебютировал еще в 2005 году.

– Запала хватит надолго. Другой вопрос – здоровье, – цитирует Фидлера "Облгазета.ру". – Но нужно приносить пользу команде. Можно бегать по полю, а толку в этом не будет. Посмотрю по ситуации. Когда увижу, что от меня нет толка – не буду никого мучить. И себя в том числе.

– Мысли о тренерской карьере есть?

– Могу подсказывать что-то, но быть именно тренером пока нет желания. Пока буду футболистом.

– Уже много лет в "Урале" вы – единственный уроженец области, при этом не воспитанник академии клуба. Есть ответ, почему?

– Трудно ответить… Последний раз, когда к нам на сборы приезжали два молодых парня, я им так и сказал: такое чувство, что вам ничего не надо. Знаете, когда я пришел на просмотр в "Урал" – подо мной земля горела. Буквально летел! Молодежи нужно больше стараться. Я не говорю про всех, только о том, что сам видел. Плюс тот же лимит. Если делать лимит – то на качество. Как в Англии. Там в премьер-лигу можно попасть, если ты играл за сборную. Нужен довольно высокий процент матчей. Если меня сейчас, например, захочет "Ливерпуль" – они не смогут меня купить. Я не играю за сборную. Если делать лимит – то такой. А у нас приезжают иностранцы, часто ничем не лучше наших игроков, но они играют, потому что его привезли, заплатили за него деньги. Наш пацан садится на скамейку. Простая формула.