Дзюба записал обращение после скандала с интимным видео

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба записал специальное видеобращение после игры 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1). В ночь перед матчем в сеть попало интимное видео с капитаном питерцев и национальной команды. На фоне инцидента Дзюба закрыл профиль в Instagram.

«Всем привет. Всех с очень важной победой. Это был самый непростой матч в моей карьере, — сказал Дзюба, который часто выдыхал между предложениями. — Даже немного не сдержал эмоций в машине на обратном пути. Но я хотел бы сказать следующее: я не идеален. Как и любой человек, допускаю ошибку. И все мы грешны, к сожалению.

Я во многом виноват. Могу винить только себя. Но в момент, когда почти все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен людям, которые со мной, которые меня поддержали в такую трудную минуту. Вы были рядом со мной: близкие, родные, семья, друзья.

Даже люди, которые мне не знакомы, поддерживали. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я благодарю вас всех. Я вам очень благодарен. Я этого никогда не забуду.

Это мой непростой путь. Я не идеален и никогда на это не уповал. Надеюсь, смогу достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком в любом случае. Пусть я иногда оступался и ошибался.

Спасибо всем огромное. Я вам очень-очень благодарен, честно.

Сдерживаюсь максимально, чтобы не быть тряпкой или показушником. Это не про меня. Но сегодня было очень непросто. Спасибо команде, ребятам, которые сплотились и поддержали. Сегодня мы показали, что являемся действительно командой.

Благодарю всех. Благодарю судьбу за те уроки, которые, наверное, очень болезненные и жестокие. Но где-то я сам виноват. Так что всем добра. Я постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело".

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о решении не вызывать Дзюбу на матчи ноября, чтобы избавить команду и футболиста от лишнего негатива и напряжения. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак передал капитанскую повязку от нападающего защитнику Деяну Ловрену.

Болельщики на матче «Зенит» — «Краснодар» освистывали Дзюбу и скандировали неприятные кричалки в его адрес. Футболист не реализовал пенальти в первом тайме, а после победного гола в концовке поднес правую руку к уху, а потом целовал ее и слал воздушные поцелуи на трибуны.

Также Дзюба заявил, что приз лучшему игроку стоит передать полузащитнику Алексею Сутормину. У автора третьего гола «Зенита» в ворота «Краснодара» накануне умер отец, о чем всем стало известно после встречи.