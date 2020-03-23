Артем Дзюба: «Весь мир на карантине, а нам все нипочем. Проспиртованы все»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, как проводит время во время карантина. Чемпионат России и почти все другие футбольные турниры Европы и мира были прерваны из-за эпидемии коронавируса.

— С одной стороны, тяжело. Не могу сидеть на одном месте долго, — цитирует официальный сайт «Зенита» Дзюбу. — С другой стороны, не хватает футбола, движения. Немного достал всех уже дома, наверное. Зато дети рады, постоянно играем, так что, в общем, загружен. Но все-таки тяжело не выходить на улицу. Устал уже дышать воздухом на балконе.

— Сколько вы уже так сидите дома?

— Ну, 4-5 дней уже прошло.

— Ну луну еще не воете?

— Повою на балконе — и обратно. Вообще, тяжело. Но вот что меня поражает, так это что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам все нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Недавно же только, 5-6 дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто!

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