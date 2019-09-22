Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба стал капитаном сборной России по теннису. В таком статусе он вышел на корт петербуржской «Сибур-Арены» на Матч легенд.

Команда Дзюбы, в составе которой выступят Елена Дементьева и Михаил Южный, сыграет против хорватки Ивы Майоли и немца Томми Хааса. Капитан международной команды — генеральный директор St. Petersburg Open и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

— Дела у меня хорошо, не считая того, что у меня вчера отняли гол, — сказал Дзюба.

Накануне «Зенит» дома обыграл «Рубин» в матче РПЛ со счетом 5:0. Два гола Дзюбы были отменены после просмотра моментов видеоассистентом. В своем интервью после игры он предложил создать петицию с требованием засчитать гол в концовке. (Мария Никулашкина)