Интимное видео с Дзюбой попало в сеть
8 ноября 2020, 09:45
В соцсетях и Телеграм-каналах получило распространение видео интимного характера с человеком, похожим на форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.
На минутном ролике мужчина лежит на кровати в комнате (не исключено, отеля). При этом он занимается мастурбацией, снимая процесс на телефон.
Кто именно распространил запись и когда она была сделана, неизвестно. Также нет подтверждения, что на видео именно Дзюба и это не является монтажем.
По этическим соображениям мы не публикуем само видео.
Мы обратились за комментариями по поводу ситуации в ФК «Зенит». На момент публикации ответ получен не был.
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