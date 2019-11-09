Артем Дзюба: «Черышев просился в «Зенит», а я ему сказал, чтобы пылил за бугром»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал в эфире YouTube-канала сборной России, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев просился в петербургский клуб. Так форвард ответил на предположение о том, что он якобы сам хотел попасть в испанскую команду через Черышева.

— Это он просился в «Зенит». А я ему говорю: «Не надо, Денис, играй, пыли за бугром, родной». Нам нужны там люди, — пошутил Дзюба. — Я через Гарая попросился бы. Что, Денис там что-то решает, я не понимаю? Он больше по «Реалу» решает.

Слежу ли за нашими легионерами? Конечно, Сашка Головин радует: то красной карточкой, то голиком.