Артем Дзюба: «Безобразный матч в нашем исполнении»
28 сентября 2019, 21:34
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал игру питерцев в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).
— Безобразный матч в нашем исполнении, больше нечего сказать, — сказал Дзюба. (Константин Колмаков)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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