Аршавин нашел три ошибки в новости про уход Медведева из «Зенита» и подколол «Спартак»

Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слухи о возможном уходе Александра Медведева с должности генерального директора клуба.

«Да, все верно. Только в новости на эту тему допущены три фактические ошибки: это другой клуб, другой генеральный директор, и он уже уволен», — заявил Аршавин в интервью РИА Новости.

Вероятно, три ошибки, на которые намекает Аршавин, это увольнение Шамиля Газизова из «Спартака», которое состоялось на прошлой неделе.

Медведев работает гендиректором петербургского клуба с 2019-го года, до этого занимал руководящие должности в КХЛ и «Газпроме».