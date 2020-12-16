Аршавин нашел три ошибки в новости про уход Медведева из «Зенита» и подколол «Спартак»
13:58
Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слухи о возможном уходе Александра Медведева с должности генерального директора клуба.
«Да, все верно. Только в новости на эту тему допущены три фактические ошибки: это другой клуб, другой генеральный директор, и он уже уволен», — заявил Аршавин в интервью РИА Новости.
Вероятно, три ошибки, на которые намекает Аршавин, это увольнение Шамиля Газизова из «Спартака», которое состоялось на прошлой неделе.
Медведев работает гендиректором петербургского клуба с 2019-го года, до этого занимал руководящие должности в КХЛ и «Газпроме».
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Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?
«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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