Аршавин и Быстров получили тренерские лицензии категории C

Бывший нападающий "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории С, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Вместе с Андреем Аршавиным лицензию также получил другой бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров, который входит в тренерский штаб юношеской сборной России для футболистов 2001 года рождения.
Отметим, что тренерская категория С позволяет тренировать детско-юношеские команды. Ранее Аршавин и Быстров получили лицензии категории D.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-02-21-arshavin-poluchil-trenerskuyu-litsenziyu-kategorii-c.htm
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