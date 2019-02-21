Аршавин и Быстров получили тренерские лицензии категории C

Бывший нападающий "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории С, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Вместе с Андреем Аршавиным лицензию также получил другой бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров, который входит в тренерский штаб юношеской сборной России для футболистов 2001 года рождения.



Отметим, что тренерская категория С позволяет тренировать детско-юношеские команды. Ранее Аршавин и Быстров получили лицензии категории D.

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