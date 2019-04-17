22:55 17 апреля | Футбол — РПЛ

Аршавин и Быстров отличились в матче между тренерами и выпускниками академии "Зенита"

1
Обсудить

"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал обзор матча между тренерами и выпускниками академии сине-бело-голубых (3:4). Голами в составе выпускников отметились Андрей Аршавин и Владимир Быстров - они оформили по дублю. 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр 

Опрос

Кто будет главным преследователем "Зенита" после 23-го тура РПЛ?
Обсудить
голосовать
1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ