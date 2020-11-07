«Арсенал» в первом матче под руководством Парфенова в большинстве упустил победу над «Ротором»

В матче 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» принимал «Ротор». Встреча в Туле завершилась со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет в начале матча: после ошибки вратаря отличился Кирилл Панченко. В концовке первого тайма волгоградцы остались в меньшинстве после удаления за две желтые карточки капитана команды Азата Байрыева.

Но «Ротор» смог использовать свой момент и даже в меньшинстве сравнял счет. Во втором тайме гол забил Данил Степанов.

«Арсенал» проводил первый матч под руководством нового главного тренера Дмитрия Парфенова. Туляки набрали 13 очков и покинули зону стыковых матчей. «Ротор» набрал 7 очков и продолжает находиться на дне турнирной таблице вместе с «Уфой».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

14-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Ротор» (Волгоград) — 1:1 (1:0)

Голы: Панченко, 5 (1:0). Степанов, 62 (1:1).

«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Григалава, А.Е.Довбня, Рассказов (Хлусевич, 39), Бауэр, Ломовицкий (Хагуш, 85), Чаушич, К.Кангва, Панченко, Джорджевич, Э.Кангва (Ткачев, 46).

«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Жигулев, Давиташвили (Серченков, 90), Макаров (Алейник, 61), Понсе (Муллин, 90), Фламарион (Микелтадзе, 74).

Предупреждения: Байрыев, 12. Макаров, 26. Рассказов, 36. А.Е.Довбня, 58. Давиташвили, 67.

Удаление: Байрыев, 37.

Судьи: Васильев (Ижевск). Чельцов (Москва), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Карасев (Москва). Лунев (Новосибирск).

7 ноября. Тула. Стадион «Арсенал».