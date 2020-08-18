«Арсенал» в Краснодаре: один гол за шесть лет
В матче третьего тура чемпионата России «Арсенал» в гостях уступил «Краснодару» и продлил неудачную серию в Краснодаре до семи игр. Все выезды туляков в гости к «быкам» и «Кубани» в премьер-лиге неизменно завершаются поражениями. Причем черно-зеленых «канониры» не смогли огорчить ни разу при 15 пропущенных (в Туле забили целых два, пропустили восемь), а в ответ на единственный гол «Кубани» получили целых пять.
Матчи «Арсенала» в Краснодаре в премьер-лиге
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
28.09.2014
|
Краснодар
|
0:3
|
Вандерсон, Перейра, Ари
|
30.05.2015
|
Кубань
|
1:5
|
Кузнецов — Бальде-2, Ткачев-2, И.Калешин, в свои ворота
|
23.04.2017
|
Краснодар
|
0:2
|
Каборе, Смолов
|
14.04.2018
|
Краснодар
|
0:3
|
Классон, Петров, Лаборде
|
25.11.2018
|
Краснодар
|
0:3
|
Вандерсон Масиэл, Игнатьев, Сулейманов
|
29.09.2019
|
Краснодар
|
0:2
|
Ари, Сулейманов
|
18.08.2020
|
Краснодар
|
0:2
|
Петров, Берг
Итого: +0=0-7, мячи 1-20.
А защитник «Краснодара» Сергей Петров в очередной раз подтвердил звание специалиста по «Арсеналу». Из 12 голов в премьер-лиге треть он забил тулякам, еще три «Амкару» и по одному «Волге», «Спартаку», «Уфе», «Рубину» и «Тереку»
Команды, которым в премьер-лиге забивал Сергей Петров
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Арсенал
|
10
|
4
|
Амкар
|
10
|
3
|
Волга
|
6
|
1
|
Спартак
|
11
|
1
|
Уфа
|
11
|
1
|
Рубин
|
13
|
1
|
Терек/Ахмат
|
15
|
1
Как результат скромный бомбардир Петров хотя бы в списке врагов «Арсенала» попал в компанию признанных снайперов. Равное с ним количество голов имеют в активе Промес и Игбун. Больше — Ари, Марков, Ионов и Чалов. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, чаще всего забивавшие «Арсеналу»
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Федор Чалов
|
8
|
6
|
Алексей Ионов
|
9
|
6
|
Евгений Марков
|
5
|
5
|
Ари
|
9
|
5
|
Квинси Промес
|
5
|
4
|
Силвестр Игбун
|
8
|
4
|
Сергей Петров
|
10
|
4