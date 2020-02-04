«Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом»

Тульский «Арсенал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Пршибрамом» — 1:1. В составе российской команды забил Александр Ломовицкий. У чешской команды отличился Мартин Новы.

Товарищеский матч

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«Арсенал» — «Пршибрам» — 1:1 (1:0)

Голы: Ломовицкий, 37 (1:0). Новы, 73 (1:1).

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 60), Григалава (Денисов, 60), Беляев (Сокол, 60), Бауэр (К.Кангва, 60), Ткачев (Пантелеев, 60), Костадинов (Громыко, 60), Ломовицкий (Лесовой, 50), Чаушич (Ковалев, 60), Луценко (Аджоев, 60), Э.Кангва (Минаев, 60).

Предупреждение: Аджоев, 90+1.

4 февраля. Лара. Стадион СК «Мардан».