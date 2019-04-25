Официальный Твиттер "Арсенала" сообщает, что проданы все билеты на матч 25-го тура чемпионата России против "Спартака". Встреча пройдет сегодня, 25 апреля, начало – в 20.30 (мск).

"Спартак" занимает пятое место с 39 очками в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал" с 35 баллами располагается на 8-й строчке.

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