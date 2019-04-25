"Арсенал" и "Спартак" определились с комплектами формы на матч 25-го тура премьер-лиги. Хозяева сыграют в красной экипировке, гости - в белой.

@pfc_arsenal сыграет в красной форме, @fcsm_official - в белой. Начало матча 25 тура РПЛ в 20.30, почти все билеты проданы. До встречи на Центральном стадионе! pic.twitter.com/s2EA16gGkQ – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 25 апреля 2019 г.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. "Арсенал" с 35 баллами располагается на 8-й строчке.

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