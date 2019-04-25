Трижды в ходе игры в Туле в штрафной красно-белых в надежде на пенальти падали игроки "Арсенала". Однако был назначен только один 11-метровый.

На 36-й минуте арбитр Михаил Вилков поступил правильно, назначив 11-метровый в ворота красно-белых. Судья занял хорошую позицию и увидел, как Айртон нарушил правила в борьбе с Мирзовым. Сначала бразильский защитник попал сопернику по правому голеностопу, но тульский полузащитник устоял на ногах и продолжил движение. А затем Айртон, падая, сбил Мирзова.

25 апреля. Тула. "Арсенал" - "Спартак" - 3:0. 35-й минута. Эпизод с назначенным пенальти.

25 апреля. Тула. "Арсенал" - "Спартак" - 3:0. 35-я минута. Эпизод с назначенным пенальти.

На 70-й минуте Вилков воздержался от серьезного наказания, хотя основания для назначения пенальти у него были. На видеоповторе видно, что Фернанду не успел остановиться и совершил фол по неосторожности, сбив Хагуша. Возможно, арбитр не видел всех деталей единоборства или его смутил красивый полет игрока тульской команды.

25 апреля. Тула. "Арсенал" - "Спартак" - 3:0. 70-я минута. Эпизод с неназначенным пенальти на Хагуше.

25 апреля. Тула. "Арсенал" - "Спартак" - 3:0. 70-я минута. Эпизод с неназначенным пенальти на Хагуше.

А на 90+3-й минуте судья не поверил Мирзову, который упал в спартаковской штрафной. Похоже, контакт руки Максименко с левым голеностопом игрока "Арсенала" был, но упал полузащитник по собственной инициативе.