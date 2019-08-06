"Арсенал" сделал предложение "Зениту" по Джорджевичу

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью "СЭ" ответил на вопрос, реально ли вернуть в команду форварда Луку Джорджевича.

– Джорджевич в "Зените" скучает на лавочке. Может он вновь оказаться в Туле на правах аренды?

– Месяц назад мы сделали предложение "Зениту", но пока не получили ответа. Думаю, Луке пообещали, что будет играть в основном составе, вот он и ждет своего часа. Посмотрим, как дальше сложится ситуация. До 2 сентября, когда закроется трансферное окно, время еще есть. (Александр Кружков)

Прошлый сезон 25-летний Джорджевич провел в аренде в "Арсенале", забив 9 голов в 27 матчах. В этом сезоне форвард провел за "Зенит" только 12 минут – в поединке за Суперкубок против "Локомотива" (2:3).

Гурам Аджоев – об "Арсенале", Мирзове и Лиге Европы