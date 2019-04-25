25 апреля. Тула. "Арсенал" - "Спартак" - 3:0. Георгий Мелкадзе и Роман Зобнин в единоборстве с туляками. Фото ФК "Спартак"

"Арсенал" выиграл у "Спартака" (3:0) в матче 25-го тура чемпионата России.

В составе победителей забивали Эванс Кангва, Сергей Ткачев и Резиуан Мирзов, который реализовал пенальти. Все мячи были забиты в первом тайме.

"Арсенал" набрал 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. У "Спартака" 39 очков и пятая позиция.

В следующем туре "Спартак" 29 апреля примет "Рубин". "Арсенал" в этот же день на выезде сыграет с "Оренбургом".

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25-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Спартак" (Москва) - 3:0 (3:0)

Голы: Кангва, 6 (1:0). Ткачев, 24 (2:0). Мирзов, 37 - с пенальти (3:0).

"Арсенал": Нигматуллин, К.Комбаров, Беляев, Кадири, Альварес, Горбатенко, Костадинов, Ткачев (Берхамов, 90+2), Кангва (Хагуш, 46), Джорджевич (Аджоев, 90+2), Мирзов.

"Спартак": Максименко, Айртон, Гапонов, Джикия, Д.Комбаров, Фернанду (Глушенков, 75), Гулиев (Глушаков, 59), Зобнин, Мельгарехо (Мелкадзе, 59), Зе Луиш, Ташаев.

Предупреждения: Горбатенко, 22. Ткачев, 57. Костадинов, 60.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Данченко (Уфа), Воронцов (Ярославль).

25 апреля. Тула. Стадион "Арсенал".

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