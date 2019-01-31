"Арсенал" разгромил "Младост"

Тульский "Арсенал" в товарищеском мтаче обыграл сербскую "Младост" - 4:1. Игра состоялась в турецком Кунду.

По голу в составе канониров забили Огнен Ожегович, Эванс Кангва, Зелимхан Бакаев и Александр Макаров.

Товарищеский матч

"Младост" (Сербия) - "Арсенал" (Тула) - 1:4 (1:1)

Голы: Боич, 9 (1:0). Ожегович, 35 (1:1). Макаров, 49 (1:2). Кангва, 73 (1:3). Бакаев, 85 (1:4).

"Арсенал": Шамов, Володько (Ткачев, 61), Хагуш, Денисов (Беляев, 61), Коне (Мирзов, 61), Костадинов (Альварес, 61), Макаров (Бакаев, 61), Ивакин (Кангва, 61), Аджоев (Джорджевич, 61), Лесовой (Григалава, 61), Ожегович (Кадири, 61).

31 января. Кунду. Стадион "Kremlin Palace".