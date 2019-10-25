«Арсенал» продлил контракт с Костадиновым
«Арсенал» продлил контракт с полузащитником Георгием Костадиновым до мая 2022 года, информирует официальный сайт туляков. 29-летний болгарский футболист выступает за оружейников с лета 2018 года.
В текущем сезоне Костадинов провел 12 матчей за «Арсенал» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 1,5 миллиона евро.
Костадинов регулярно вызывается в сборную Болгарии, в составе которой провел 18 матчей и забил три мяча.
??? ПФК «Арсенал» продлил контракт с Георги Костадиновым— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 25, 2019
ПФК «Арсенал» заключил с 29-летним полузащитником новое трудовое соглашение.
Контракт с Георги Костадиновым заключен до мая 2022 года.
Подробности ??https://t.co/65aWdJhd03 pic.twitter.com/6NN1wtya7Z
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https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/pfk-arsenal-prodlil-kontrakt-s-georgi-kostadinovym/