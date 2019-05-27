"Арсенал" продлил контракт с Григалавой

"Арсенал" заключил новое соглашение с защитником Гиа Григалавой. Как информирует официальный сайт туляков, теперь контракт с 29-летним грузином действует до 31 мая 2021 года.

Григалава пришел в "Арсенал" в конце января 2017 года. В этом сезоне он провел за "оружейников" 30 матчей и забил 2 гола.

Кирилл Комбаров продлил контракт с "Арсеналом" //

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