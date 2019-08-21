«Арсенал» поздравил Черевченко с юбилеем

«Арсенал» в Twitter поздравил главного тренера команды Игоря Черевченко с 45-летием.

— Черевченко принадлежит к той категории людей, которые не разбрасываются словами, но уверенно, без суеты идут к намеченной цели, — написал клуб в поздравлении на своем официальном сайте. -Поздравляем Игоря Геннадьевича с 45-летием и желаем крепкого здоровья, семейной гармонии, совсем не лишнего в футболе фарта и новых турнирных высот вместе с «Арсеналом»!

Черевченко возглавил тульский клуб в конце 2018 года и привел его к шестому месту в чемпионате России, что является лучшим результатом в истории «Арсенала». Также специалист завоевал Кубок России-2014/15 в составе «Локомотива», а в качестве игрока красно-зеленых является четырекратным обладателем Кубка страны и трехкратным вице-чемпионом России.