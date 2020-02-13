«Арсенал» показал газон, на котором ему играть через месяц зимы
13 февраля 2020, 10:18
Тульский «Арсенал» в Twitter показал фотографии газона домашнего стадиона.
— Прекрасный газон тульского стадиона ждет начала второй части чемпионата, — говорится в сообщении.
Прекрасный газон тульского стадиона ждёт начала второй части чемпионата ??? pic.twitter.com/MeCd5jg7EM— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) February 13, 2020
Первый домашний матч после возобновления чемпионата «Арсенал» проведет 14 марта в рамках 22-го тура РПЛ против «Рубина».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...