«Арсенал» показал газон, на котором ему играть через месяц зимы

Тульский «Арсенал» в Twitter показал фотографии газона домашнего стадиона.

— Прекрасный газон тульского стадиона ждет начала второй части чемпионата, — говорится в сообщении.

Прекрасный газон тульского стадиона ждёт начала второй части чемпионата ??? pic.twitter.com/MeCd5jg7EM — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) February 13, 2020

Первый домашний матч после возобновления чемпионата «Арсенал» проведет 14 марта в рамках 22-го тура РПЛ против «Рубина».