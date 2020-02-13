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«Арсенал» показал газон, на котором ему играть через месяц зимы

13 февраля 2020, 10:18
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Тульский «Арсенал» в Twitter показал фотографии газона домашнего стадиона.

— Прекрасный газон тульского стадиона ждет начала второй части чемпионата, — говорится в сообщении.

Первый домашний матч после возобновления чемпионата «Арсенал» проведет 14 марта в рамках 22-го тура РПЛ против «Рубина».

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